В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, который устроился работать курьером к телефонным мошенникам

В Нижнем Тагиле будут судить 23-летнего мужчину, который нашёл подработку курьером в одном из мессенджеров. Работодатель предлагал забирать деньги по указанным адресам. Зарплата зависела от количества подобных выездов на дом — молодой человек получал процент со сделки, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

25 марта 23-летнему тагильчанину позвонил лжеработодатель и сообщил, что тот должен подъехать в квартиру на улице Зерновой в Ленинском районе и забрать пакет с бельём и деньгами. Курьера ждала 85-летняя бабушка, которой в тот день на стационарный телефон позвонила аферистка, представившись сестрой пенсионерки. Мошенница плакала, уверяла, что устроила аварию с пострадавшими. Чтобы в отношении сестры не возбудили уголовное дело, пенсионерка согласилась заплатить миллион рублей.

Далее в разговор вступил мужчина, который представился следователем. Он перешёл на общение по сотовому телефону и выяснил, что у пенсионерки есть только 100 тысяч рублей. Тогда лжеследователь убедил женщину завернуть деньги в простынь, положить в пакет вместе с полотенцем и наволочкой и передать посылку водителю, который должен был подъехать.

«Именно роль водителя и исполнял обвиняемый, который согласно полученным указаниям взял из всей суммы 5-тысячную купюру, а остальное передал в установленном месте ранее незнакомому ему мужчине. Действия обвиняемого квалифицируются по части 2 статьи 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое группой лиц по предварительном сговору, с причинением значительного ущерба гражданину», — сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

Как установило следствие, курьер изначально был осведомлён о криминальном характере работы и в качестве соглашения на условия сделки высылал работодателю видеоподтверждение своих слов. Уголовное дело в отношении мужчины отправлено в суд.

В Нижнем Тагиле в 2022 году пенсионеры подарили телефонным мошенникам уже более 10 миллионов рублей. С начала года городская полиция зарегистрировала 44 факта преступлений, когда злоумышленники, представляясь по телефону правоохранителями, обещают пенсионерам за денежное вознаграждение не привлекать их родственников к уголовной ответственности за ложное ДТП. Полиция задержала семь человек.

Проводя профилактическую работу с пожилыми людьми, полицейские настоятельно рекомендуют в случае подобных тревожных звонков не паниковать, прекратить разговор и обязательно перезвонить родственнику, который якобы попал в беду. Если тот не отвечает или телефон недоступен, необходимо связаться с близкими и уточнить информацию. Также тагильчанам советуют держать под рукой телефон своего участкового и в случае непонятных ситуаций звонить в полицию на номер дежурной части.