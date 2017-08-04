В Нижнем Тагиле будут судить директора управляющей компании за кражу 10 миллионов рублей

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила передано уголовное дело экс-руководителя ООО УКХ «Теплотехник-НТ» Юрия Лямова, который обвиняется в причинении ущерба поставщикам энергоресурсов. По версии следствия, с июля 2014 года по июль 2015 года Лямов, являясь директором «Теплотехник НТ», получил в качестве платы за коммунальные услуги с жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского района Нижнего Тагила, денежные средства общей суммой около 10 млн рублей.

«Однако вопреки условиям заключённых договоров купли-продажи тепловой энергии и горячей воды, а также установленному порядку осуществления расчётов за ресурсы директор организации не направил собранные денежные средства на расчёты с поставщиками энергоресурсов, причинив им имущественный ущерб. Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью», – рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

В надзорном ведомстве уточняют, что МУП «Тагилэнерго» причинён имущественный ущерб на сумму более 3 млн рублей, МУП «Нижнетагильские тепловые сети» на сумму более 5 млн рублей, МУП «Горэнерго» – более 2 млн рублей.

По фактам хищения было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путём обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб». Санкции данной статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время подсудимый является директором Единой дежурно-диспетчерской службы Горноуральского городского округа.

Агентство новостей «Между строк»