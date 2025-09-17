В Нижнем Тагиле 18 сентября начнётся отопительный сезон

Завтра, 18 сентября, в Нижнем Тагиле официально стартует отопительный сезон 2025-2026 годов, соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Ресурсоснабжающие и управляющие организации приступят к заполнению систем теплоснабжения в соответствии с очерёдностью по зонам подключения. Традиционно тепло в первую очередь придёт в школы, садики, больницы, учреждения физкультуры и спорта.

«На этой неделе погода достаточно тёплая. Температурный режим позволяет нам плавно войти в отопительный сезон. Согласно информации руководителей организаций, отвечающих за подачу и приём теплоносителя, комплекс мероприятий по подготовке энергетического оборудования к работе в зимних условиях практически завершён», — отметил вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Вся информация о ходе подключения социальных объектов и жилого фонда к теплу будет аккумулироваться в единой дежурной диспетчерской службе, организована «горячая линия» по телефонам 25-78-83, 25-78-92, 112.