В Нижнем Тагиле 10 школьников-изобретателей получили премию Аммоса Черепанова

Накануне, 7 сентября, в музее-усадьбе «Демидовская дача» состоялось 18-е по счёту торжественное вручение детской премии имени Аммоса Черепанова для юных изобретателей. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в 2022 году на премию было номинировано 10 воспитанников из десяти школ, где каждый ученик представил свои достижения в различных областях творчества: судомоделировании, изобретательстве, начальном техническом моделировании и робототехнике.

Воспитанник городской станции юных техников, ученик лицея № 39 Пётр Антропович уже стал кандидатом в мастера спорта по судомодельному спорту, а также является победителем и призёром 53 конкурсных мероприятий, в том числе открытого международного конкурса по судомоделизму «Фрегат-2021». В составе сборной Свердловской области он принимал участие во всероссийских соревнованиях на Кубок юношества, Кубок Евразии, Кубок Свердловской области, первенстве Сибирского Федерального округа и Уральского Федерального округа, а также в восьми региональных соревнованиях по судомодельному спорту.

Ученик школы № 6 Артём Савин продемонстрировал домашнего помощника для очистки поверхности бассейна от мусора и рассказал, что приспособление легко управляется с помощью радиопульта и заряжается от солнечной батареи. Нэиля Галиуллина, самая юная номинантка на премию Аммоса Черепанова, продемонстрировала настольную лампу, которую сделала для младшего брата из диско-шара и других подручных деталей.