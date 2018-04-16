В Нальчике загорелся центральный городской рынок

В торговом павильоне на центральном рынке Нальчика произошло возгорание, площадь пожара составляет 2 тысячи кв. метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

По предварительным данным, пострадавших нет, тушение пожара происходит на двух участках. На месте происшествия развёрнут оперативный штаб. В ликвидации возгорания участвуют 70 человек и 13 единиц техники, пожару присвоен третий ранг сложности.

Позднее на рынке загорелся второй павильон, сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Кантемир Беров.