В Москве похитили более миллиарда рублей, выделенных на трудоустройство инвалидов

Прокуратура Москвы выявила хищения на сумму свыше миллиарда рублей, выделенных из городского бюджета на трудоустройство инвалидов, пишет «Медуза».

Прокуратура выявила 22 организации, которые получили субсидии на создание рабочих мест для инвалидов, однако не выполнили взятые на себя обязательства, а деньги присвоили. Руководители этих компаний с похищенными средствами скрылись.

По такой схеме, по сообщению прокуратуры, в 2011-2014 годах было похищено более 1 миллиарда рублей из городского бюджета.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 20 уголовных дел по признакам мошенничества, совершённого в особо крупном размере.

Заместителю мэра Москвы по вопросам социального развития Леониду Печатникову было внесено представление об устранении нарушений. В итоге мэрия отказалась от практики выдачи субсидий авансом, а также были изменены критерии отбора работодателей на этапе рассмотрения их заявок.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Московский комсомолец»