В московский штаб Навального нагрянули активисты SERB

Активисты скандального прокремлёвского движения SERB нагрянули в московский штаб оппозиционера Алексея Навального, сообщил в Twitter менеджер кампании оппозиционера Олег Снов.

В прямом эфире Periscope, который вёлся из штаба, можно заметить лидера движения SERB Игоря Бекетова. Он принес в штаб детский пластиковый горшок, обвинив сторонников Навального в манипулировании несовершеннолетними в своих политических интересах.

После этого между юристом штаба и Бекетовым разгорелась оживленная дискуссия, в ходе которой лидер SERB пытался выяснить источники дохода Навального и задать ряд других вопросов, которые часто поднимают противники оппозиционера и на которые Навальный неоднократно отвечал.