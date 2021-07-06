В Минздраве назвали противопоказания к прививке от COVID-19

Грудное вскармливание, тяжёлые аллергические реакции, обострение хронических заболеваний и температура являются противопоказаниями к вакцинации от COVID-19, сообщила в эфире программы «Соловьёв Live» на YouTube главный внештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина.

«Нельзя делать (прививки) людям младше 18 лет, это противопоказание. Нельзя делать людям, у которых есть тяжёлые аллергические реакции», — сказала эксперт Минздрава.

Она уточнила, что речь идёт о жёстких обострениях аллергии, таких, например, как отёк Квинке на ранее введённые вакцины.

«Третье — это всё же период лактации (грудное вскармливание). Четвёртое — это обострение любого хронического заболевания», — заявила терапевт.

Драпкина подчеркнула, что речь именно об обострении хронических заболеваний, пациентов с ремиссией это не касается.

«Если это сахарный диабет, то, безусловно, этого пациента в первую очередь надо вакцинировать, чтобы защитить от тяжёлого течения COVID-19», — рассказала врач.

А вот пациента с диабетом, близкого к гипергликемической коме, вакцинировать не станут, а предложат дождаться ремиссии, пояснила она.

Объясняя, почему нельзя делать прививку тем, у кого ОРЗ и температура, Драпкина пояснила, что иммунитет у таких людей уже ослаблен и эффективность прививки будет ниже, а перенесут вакцину такие люди, вероятно, тяжелее. Им Драпкина посоветовала сделать прививку после выздоровления.

Минздрав в начале года опубликовал список противопоказаний к вакцинации препаратом «Спутник V». В них говорилось, что вакцинироваться от COVID-19 не рекомендуется несовершеннолетним, беременным, кормящим матерям, людям, имеющим тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, гиперчувствительным к компонентам вакцины. Кроме того, запрещалось делать прививку больным острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями, их вакцинация должна быть отложена до выздоровления или наступления периода ремиссии. В конце июня ведомство разрешило прививать беременных, но только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.