В Мельбурне мужчина врезался на машине в торговый центр и напал на людей с ножом. Есть погибшие (ВИДЕО)

В Мельбурне мужчина врезался на машине в торговый центр, после чего поджёг свою машину и напал на людей с ножом, сообщает Sydney Morning Herald.
Инцидент произошёл после 16:00 по местному времени на Бурк-стрит, в деловом районе в центре города. По предварительным данным, всего в инциденте пострадали четыре человека, в том числе подозреваемый. Его машина взорвалась.
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— windix (@windix) 9 ноября 2018 г.
По словам полицейских, один из раненых погиб. Полицейские стреляли в подозреваемого и ранили его. После этого его задержали и доставили в больницу в критическом состоянии, сообщили в полиции штата Виктория в Twitter.
В полиции пока не начали поиски предполагаемых сообщников подозреваемого и не знают, действовал ли он в одиночку или нет, заявил журналистам суперинтендант полиции Дэвид Клейтон. Версия теракта пока не является основной, но и не исключается, добавил он.