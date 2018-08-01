В Магадане осуждены сотрудники колонии, игнорировавшие издевательства над заключённым

Магаданский городской суд приговорил трёх руководителей одной из местных исправительных колоний, которые игнорировали издевательства над одним из заключённых, отчего тот сошёл с ума и пытался покончить с собой, со ссылкой на пресс-службу регионального СКР пишет «Интерфакс».

Приговор вынесен по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью»).

По информации следствия, три сотрудника ИК-3 УФСИН России по Магаданской области «не замечали», что 13 заключённых издеваются над ещё одним, отбывающим срок в этой колонии. В результате травли потерпевший получил психическое расстройство и предпринял попытку самоубийства.

Сотрудники УФСИН приговорены к лишению свободы на срок от полутора до двух с половиной лет в колонии-поселении.

Дело о халатности было выделено в отдельное производство из уголовного дела в отношении 13 осуждённых, издевавшихся над потерпевшим, — они получили сроки от 6 до 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В декабре 2017 года данный приговор суда вступил в законную силу.