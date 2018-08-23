В Курске Т-34 перевернулся после военного парада (ВИДЕО)

Танк Т-34, принимавший участие в военном параде в честь 75-летия победы на Курской дуге, перевернулся при заезде на трейлер, со ссылкой на пресс-службу штаба Западного военного округа пишет «Интерфакс».

По информации ведомства, инцидент произошёл в Курске 23 августа около 12:10 по московскому времени. Отмечается, что механик-водитель танка не пострадал.

«Ремонтное подразделение, прибывшее на место, оперативно погрузило танк на трал, после чего бронемашина была доставлена в пункт дислокации», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что участвовавший в параде экземпляр танка был доставлен из Ленинградской области.