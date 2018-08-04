В Красноярском крае при крушении вертолёта Ми-8 погибли 18 человек (СПИСОК)

Сегодня утром в Красноярском крае разбился вертолёт Ми-8 авиакомпании Utair, на борту которого находились 18 человек. «Интерфаксу» в оперативном штабе сообщили, что «это был штатный регулярный полёт по доставке рабочих-нефтяников на месторождение». По предварительной информации, погибли 15 вахтовиков-нефтяников и три члена экипажа.

Катастрофа произошла примерно в 10:20 в Туруханском районе в 180 км от Игарки, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю. По одной из версий, вертолёт задел лопастями груз другого вертолёта, взлетевшего ранее, и совершил «жёсткую посадку». После падения транспортное средство загорелось и полностью выгорело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В сибирском региональном центре МЧС сообщили, что на место направляют около 25 спасателей и психологов. Им предстоит поднять тела погибших с места катастрофы, подготовить всё для процедуры опознания. Фамилии погибших уже известны.

1. Атнабаев В. С.

2. Баязитов А. В.

3. Валитов А. Г.

4. Горюхин А.А.

5. Веретенников С.А.

6. Микрюков О. С.

7. Муратов С. Х.

8. Овчинников Д.С.

9. Прокопьев И. А.

10. Рыбак Б. В.

11. Тяжельнмков С.В.

12. Хисамутдинов К. Ш.

13. Чичерин Р. П.

14. Шайдуллин Р. И.

15. Щербинин А. С

Список погибших членов экипажа

Командир воздушного судна: Кононов А. С.

Второй пилот: Иванов О.

Бортмеханик: Иванчин Л.