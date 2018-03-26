В Красноуфимске семья из трёх человек погибла, отравившись угарным газом

В Красноуфимске семья из двух взрослых и девочки-подростка погибла в результате отравления угарным газом в частном доме, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Об обнаружении тел погибших в их квартире на улице Ясной стало известно утром 26 марта. По данным прокуратуры, семья проживала в частном жилом доме на две семьи. Утром соседи погибших почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь. Медики решили заодно проверить их соседей, однако дверь им никто не открыл, впоследствии в квартире были обнаружены тела погибших.

«Предварительно, их гибель наступила в результате отравления угарным газом. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — сообщили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что в доме газовое отопление, у каждого из соседей свой газовый котёл. Ранее хозяева квартиры отказались от услуг газовиков по техобслуживанию газового оборудования, рассказали в пресс-службе АО «ГАЗЭКС». В 2017 году семья не пустила специалистов в дом для проверки приборов. Отец погибшего мужчины владеет магазином газового оборудования. Он написал письменное заявление об отказе от услуг газовиков, ссылаясь на свою квалификацию и самостоятельное обслуживание газовых приборов.

«Скорее всего, в дымоходе не было должной тяги и угарный газ от газового котла в результате пошёл в помещение», — отмечается в официальном сообщении АО «ГАЗЭКС».

По факту гибели трёх человек, в том числе 14-летней девочки, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности трём лицам»), рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по региону.