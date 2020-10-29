В колониях Свердловской области из-за коронавируса запретили свидания с родными

Во всех учреждениях ГУФСИН по Свердловской области с 28 октября запретили заключённым назначать свидания, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет E1.ru.

«В учреждениях ГУФСИН приостанавливаются длительные и краткосрочные свидания. Сотрудники следственных органов и адвокаты продолжат посещать СИЗО с соблюдением всех эпидемиологических мер», — говорится на сайте службы.

Запрет ввели из-за очередного подъёма заболеваемости коронавирусом в Свердловской области. При этом передачки запрещать не стали, но подчеркнули, что теперь их будут усиленно дезинфицировать.

Весной следственные изоляторы уже пережили вспышки коронавируса — в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге заболели по трое сотрудников учреждений.