В Кольцово горит кровля склада
В аэропорте Кольцово горит кровля склада, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.
На месте возгорания задействованы 22 единицы пожарной техники, тушением занимаются 70 человек. Также на месте работают сотрудники полиции, которые оцепили опасную зону.
«Склад принадлежит ООО "Стеклопрозрачные конструкции", там хранится пластик. Изначально возгорание возникло внутри помещения, но его удалось погасить. Сейчас огонь перекинулся на кровлю», — сообщают в оперативных службах Екатеринбурга.
Общая площадь пожара составляет порядка 800 квадратных метров.
По словам представителей МЧС, объект находится вдали от аэропорта, для самолётов и пассажиров угрозы нет. Однако жители посёлка жалуются на едкий дым, окутавший Кольцово.
Агентство новостей «Между строк»
Фото: e1.ru