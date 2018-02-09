В Кировграде нарушительница ПДД несколько раз воткнула авторучку в руку сотрудника ДПС

Уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» возбуждено кировградскими следователями в отношении 31-летней местной жительницы. По информации СК по Свердловской области, 31 января 2018 года водитель не пропустила пешехода, за что была остановлена сотрудником ДПС и приглашена в патрульный автомобиль для составления протокола.

«Женщина нанесла стражу порядка несколько ударов шариковой ручкой по левой кисти. Предполагалось, что водитель подпишет протокол, но злоумышленница применила шариковую ручку совсем по иному назначению. Пострадавшему были причинены физическая боль и телесные повреждения», — пояснили в ведомстве.

Санкции данной статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.