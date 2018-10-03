В Качканаре в честь юбилея ЕВРАЗ КГОК открылся музей горного оборудования

3 октября в Качканаре на южном борту Главного карьера открылась музейная площадка горного оборудования и образцов минералов из Гусевогорского месторождения. Событие приурочено к 55-летию Качканарского горно-обогатительного комбината (входит в ЕВРАЗ). Как сообщает пресс-служба предприятия, среди экспонатов — колесо БелАЗа, железнодорожная колёсная пара, ковш экскаватора ЭКГ-10. Музей расположился на том месте, где были первая горная диспетчерская и первая смотровая площадка.

«За 55 лет комбинат прошёл много важных этапов развития, — отметил управляющий директор ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв. — В кратчайший срок были построены город, производство, освоена технология и начат выпуск качественного железорудного сырья из руды с низким содержанием железа. Это бесценная заслуга ветеранов, сделавших комбинат мощным и во многих вопросах передовым. Спасибо за труд и профессионализм сегодняшним сотрудникам».

Также на предприятии отметили заслуги ветеранов и передовиков производства. Почётные грамоты и благодарственные письма получили более 100 человек, десяти из них присвоено звание «Лучший мастер», а трое стали обладателями золотых и серебряных знаков ЕВРАЗа.

«У предприятия богатый путь развития, многие технологии здесь осваивались впервые, — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона “Урал” Денис Новожёнов. — Сегодня мы гордимся и приумножаем базу, заложенную ветеранами. Мы вышли на уровень добычи руды в 59 млн тонн. Сегодня сформирована стратегия развития ЕВРАЗ КГОК, которая предусматривает внедрение только современных технологий и высокопроизводительной техники. Впереди у нас развитие Собственно-Качканарского месторождения, покупка более мощной техники — БелАЗов грузоподъёмностью 220 тонн и экскаваторов с объёмом ковша 20 кубических метров. Это лучший подарок комбинату на 55-летие».

В 1966 году на Качканарском ГОКе началось производство агломерата, а через четыре года был налажен выпуск окатышей. В 2015 году ЕВРАЗ КГОК первым среди российских горно-обогатительных предприятий перешагнул отметку в 2 млрд тонн добытой железной руды. За 55 лет на комбинате изготовлено 405 миллионов тонн концентрата, 152 миллиона тонн агломерата и 207 миллионов тонн окатышей.

Ежегодно в четырёх карьерах ЕВРАЗ КГОК добывают более 59 млн тонн железной руды. Комбинат производит более 6 млн тонн окатышей и более 3,5 млн тонн агломерата в год. Это высококачественное доменное сырьё с содержанием железа свыше 60%.