В Кабардино-Балкарии прошли столкновения из-за празднования битвы 1708 года (ВИДЕО)

В Кабардино-Балкарии 18–19 сентября прошли столкновения из-за попытки участников похода в честь 310-летия Канжальской битвы — кабардинцев — пройти через село Кёнделен, где живут балкарцы.

Как сообщает «Кавказский узел», жители Кёнделена отказались пропустить через село конный отряд, а затем и пеших участников шествия и их сторонников. В село для предотвращения столкновений прибыли сотрудники Росгвардии и МВД.

В ходе стычек 18 сентября получили травмы несколько человек. 19 сентября участники похода попытались прорваться через заграждение силовиков на дороге возле Кёнделена, некоторые активисты начали бросать в силовиков камни, а те применили слезоточивый газ.

19 сентября активисты с адыгскими флагами устроили стихийный митинг у здания правительства региона в Нальчике. СК начал проверку из-за событий в Кёнделене, в том числе применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов и попыток спровоцировать столкновения.