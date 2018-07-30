В Иркутске полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу из окна многоэтажки

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в понедельник открыл беспорядочную стрельбу из окна жилого дома в Иркутске, со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону пишет «Интерфакс».

Инцидент произошёл в микрорайоне Зелёном, рядом с которым находится военная часть; в самом микрорайоне проживают военнослужащие и те, кто уже уволился в запас.

«Мужчина по неизвестной причине открыл беспорядочную стрельбу из окна своего дома. Повреждено несколько автомашин во дворе. Лёгкое ранение получил один местный житель», — сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, прибывшим на место полицейским удалось убедить мужчину прекратить стрельбу, открыть дверь квартиры и сдаться, после чего он был задержан.