В Хабаровске застройщики обманули дольщиков на 1 млрд рублей

Хабаровские застройщики за пять лет похитили у дольщиков около 1 млрд рублей, со ссылкой на ГУ МВД региона пишут «Известия».

Полиция установила, что в течение пяти лет директор одной из строительных фирм и два его подельника заключили порядка 840 договоров о долевом участии в строительстве жилых домов с бизнес-объектами. Дольщики перечислили на расчётный счёт компании деньги, однако часть их была израсходована не по прямому назначению. В итоге застройщик не выполнил условия по договору: строительство прекратили, а объекты в эксплуатацию не ввели. Общий ущерб от действий злоумышленников составил около 1 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.