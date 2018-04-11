В Хабаровске после крушения вертолёта введён режим ЧС

После крушения вертолёта Ми-8 в центре Хабаровска в городе введён режим чрезвычайной ситуации, пишут «Известия».

«Распоряжением правительства края в границах города Хабаровска введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера», — говорится в сообщении краевого правительства.

Напомним, вертолёт Ми-8 авиакомпании «Восток», выполнявший тренировочный полёт, упал 11 апреля в 11.30 (4.30 мск), погибли шесть человек. В качестве причин крушения рассматриваются техническая неисправность, непогода и ошибка экипажа в условиях отказа техники.

По последним данным, поисковые работы завершены, обнаружены два бортовых самописца. Следователи возбудили уголовное дело. Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил оказать помощь семьям погибших при крушении.