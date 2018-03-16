В Грузии более 10 человек пострадали из-за вышедшей из строя канатной дороги

Канатная дорога в горнолыжном грузинском курорте Гудаури вышла из строя, в результате пострадали более десяти человек, со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.

«По предварительной информации, на канатной дороге отключилась электроэнергия, спасатели аварийно спускают туристов с канатки», — сообщает местная телекомпания «Рустави2».

Очевидцы происшествия публикуют видео, где видно, как лыжники в результате ЧП вынуждены были покидать канатную дорогу самостоятельно, спрыгивая с высоты.

По словам министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко, после ЧП госпитализированы восемь человек.

«Особого внимания требуют два случая - открытый перелом руки и травма головы у туриста из Украины, а также беременная женщина из Швеции – у нее боли в пояснице. Сейчас решается вопрос о том, необходимо ли их переводить из Гудаури в Тбилиси», – цитирует Сергеенко ТАСС со ссылкой на тбилисскую телекомпанию «Имеди».

Состояние остальных пострадавших, по словам министра, удовлетворительное, однако они пока остаются в стационаре под наблюдением. В ведомстве сообщили, что из Тбилиси в Гудаури направлены несколько реанемобилей, которые в случае необходимости перевезут пострадавших в столицу.

Гудаури — современный курорт с мягким климатом, он расположен на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Из Тбилиси в Гудаури можно доехать за полтора-два часа по живописной Военно-Грузинской дороге, ведущей к границе с Россией.