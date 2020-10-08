В Госдуме предложили выдвинуть создателей вакцины «Спутник V» на Нобелевскую премию

Учёных российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от коронавируса, следует выдвинуть на соискание Нобелевской премии в 2021 году, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

По его мнению, речь идёт о научном открытии, масштаб которого трудно переоценить, так как оно послужит на благо всего человечества. Он напомнил, что новая коронавирусная инфекция принесла пандемию такого масштаба, с каким люди сталкивались последний раз более ста лет назад, когда пережили «испанку».

«Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражено почти 36 млн человек в мире и более миллиона погибло, — это настоящий прорыв в области науки и медицины. И конечно, я очень рад, что этот прорыв обеспечили наши российские учёные. Думаю, что их труд должен быть отмечен всем мировым сообществом», — заявил депутат.

Напомним, Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V». Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.