В Госдуме предложили разрешить родителям работать удалённо в каникулы ребёнка

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили дать право родителю ребёнка школьного возраста на дистанционную или комбинированную работу на период каникул, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение к главе Минтруда Антону Котякову.

«Считаем необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающих право родителя ребёнка школьного возраста на временную дистанционную или комбинированную работу на период школьных каникул, если выполняемая трудовая функция позволяет осуществлять её без ущерба для работодателя», — сказано в обращении.

В документе также отмечается, что отказ работодателя в предоставлении такого формата будет допускаться только при объективной невозможности удалённой или комбинированной работы по характеру выполняемых обязанностей.

По мнению авторов инициативы, принятие поправок в ТК РФ позволит снизить нагрузку на семьи без обязательного ущерба для работодателя, если трудовая функция объективно допускает такой формат.

Депутаты напомнили, что в период школьных каникул многие родители сталкиваются с тем, что хотят проводить больше времени с детьми и быть рядом с ними, однако не имеют для этого достаточных возможностей из-за занятости на работе.

