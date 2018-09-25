В Госдуме отклонили поправки Натальи Поклонской по пенсионной реформе

Внесённые депутатом Госдумы Натальей Поклонской поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста попали в список, рекомендованный к отклонению, со ссылкой на главу комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослава Нилова сообщает Business FM.

По его словам, это произошло потому, что Поклонская не аргументировала свои предложения на заседании профильного думского комитета.

«Мы всех авторов поправок просили прийти на заседания комитетов и поправки отстаивать. Депутат Поклонская на комитет не явилась, и её поправки, с учётом отсутствия на комитете, были отклонены. Присутствовали на комитете министр труда Максим Топилин, первый вице-премьер Татьяна Голикова. Была дискуссия, был разговор», — сказал он.

Нилов уточнил, что предложения Поклонской по пенсионной реформе определили в специальную таблицу, рекомендованную к отклонению.

«Теперь каждый депутат на пленарном заседании, если он является автором поправки и поправка находится в таблице, рекомендованной к отклонению, может вынести её на отдельное голосование. <…> И после этого палата своими голосами определит судьбу этой поправки», — уточнил Нилов.

Напомним, накануне Поклонская предложила оставить прежний возраст выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) и дать людям выбор — выходить на пенсию или продолжать работать. При этом депутат считает, что нужно увеличивать трудовую пенсию на 3% за полный трудовой год после достижения пенсионного возраста.

19 июля законопроект о повышении пенсионного возраста был принят Госдумой в первом чтении. Поклонская — единственный депутат от ЕР, голосовавший против пенсионной реформы в первом чтении. В среду, 26 сентября, в Госдуме состоится второе чтение законопроекта о пенсионной реформе. На следующий день закон, вероятнее всего, будет принят.