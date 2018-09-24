Поклонская предложила оставить прежний возраст выхода на пенсию

Депутат Госдумы Наталья Поклонская внесла поправки к законопроекту о пенсионной реформе, со ссылкой на страницу чиновницы в Facebook пишет Znak.com.

Главное её предложение — сохранить пенсионный возраст на прежнем уровне: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Поклонская предлагает дать людям право самостоятельно принять решение — выходить на пенсию или продолжать работу. При этом она считает, что нужно увеличивать трудовую пенсию на 3% за полный трудовой год после достижения пенсионного возраста.

«Таким образом, люди будут заинтересованы продолжать работу после достижения ими указанного возраста и самостоятельно зарабатывать себе повышенный размер пенсии. Те же, кто не в состоянии продолжать работать после указанного возраста, имеют право выхода на пенсию на общих условиях», — подчеркнула депутат.

Кроме того, в своих поправках Поклонская предлагает для защиты работающих пенсионеров от незаконного увольнения ввести льготы для работодателей по отчислению взносов за этих сотрудников.

Ещё одна мера, которую озвучила депутат, — «безусловное право выхода на пенсию лиц, имеющих 37 и более лет страхового стажа, независимо от возраста».

24 сентября комитет Госдумы по труду опубликовал все поправки к пенсионному законопроекту, внесённые ко второму чтению. В этом списке указаны почти 300 поправок. Второе чтение законопроекта, предположительно, состоится 26 сентября.

Напомним, 19 июля законопроект о повышении пенсионного возраста был принят Госдумой в первом чтении. Первоначальная версия документа гласила, что женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины — в 65 лет вместо 60. Реформу хотят начать с января 2019 года и для мужчин завершить в 2028 году, а для женщин — в 2034 году. Наталья Поклонская единственная из ЕР проголосовала против пенсионной реформы.