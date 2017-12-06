В Германии при столкновении пассажирского и грузового поездов пострадали более 40 человек

В немецком городе Мербуш под Дюссельдорфом столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщает BBC News. Городская пожарная служба уточняет, что три человека получили тяжёлые травмы, ещё три — средней тяжести, а 41 человек получил лёгкие ранения.

Всего в пассажирском поезде ехали 155 человек, данных о погибших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что пострадали не менее 50 человек. Компания National Express, которой принадлежит пассажирский поезд, сообщила о ранении 20 человек, передает DW.

Информации о возможных причинах столкновения пока нет.