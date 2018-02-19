В Екатеринбурге в огне погибли трое детей

Накануне вечером в Екатеринбурге на первом этаже многоквартирного дома № 7 по улице Сиреневый бульвар произошёл пожар, в котором погибли трое малолетних детей. По информации пресс-службы областной прокуратуры, дети проживали в квартире с родителями, которые в момент возгорания находились в состоянии алкогольного опьянения. В горевшей квартире пожарные обнаружили тела двух малышей: двухлетней девочки и трёхлетнего мальчика. Ещё один пятилетний мальчик умер в машине скорой помощи. Родители вместе с ещё одной женщиной с признаками отравления продуктами горения доставлены в больницу. Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём.

«По поручению руководства следственного управления СК России по Свердловской области на месте происшествия работает усиленная областная следственная группа, в том числе следователи и криминалисты регионального Следственного комитета, сотрудники территориального следственного отдела СК, а также представители МЧС и полиции. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.