В Екатеринбурге суд отправил в колонию экскаваторщика, заживо завалившего грунтом двух рабочих

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Максима Глухинького к 1 году 2 месяцам колонии общего режима с лишением автомобильных прав на 3 года за то, что из-за него двое рабочих оказались погребёнными заживо, когда прокладывали трубы возле дома на улице Краснолесья, 87, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд установил, что 19 октября 2019 года Глухинький, не имея прав на управление экскаватором, заступил на смену и переместил дизельный генератор к котловану, где трудились погибшие рабочие. На этом он должен был завершить работы, однако «переместил экскаватор на тротуаре со стороны улицы Мехренцева, поставив его в непосредственную близость от выемки котлована, в результате чего произошло обрушение стенки котлована с последующим осыпанием минерального грунта на работников». Рабочие, оказавшиеся под завалами, умерли на месте происшествия.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). В надзорном ведомстве уточнили, что подсудимый признал вину, уголовное дело рассмотрено в особом порядке, без судебного следствия.