В Екатеринбурге прошло первое слушание по делу фитнес-тренера, обвиняемого в педофилии

Накануне в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении фитнес-тренера, которому предъявлено обвинение по статье УК РФ «Иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

По версии следствия, вечером 18 ноября 2017 года мужчина во время перерыва в тренировках сидел на диване в помещении клуба и заполнял журнал. В это время на тот же диван подсела 7-летняя девочка, которая ждала родителей. Позже ребёнок уснул, а Алексей отправился на тренировку.

Через несколько часов в фитнес-центр прибежал разъярённый отчим девочки и заявил, что та сказала, будто какой-то Алексей трогал её, а затем снял штаны и показал ей свой половой орган.

С ноября прошлого года мужчина находится в СИЗО. Его жена утверждает, что дело против её мужа сфабриковано. Освобождения Алексея требовали видные представители уральского бодибилдинга и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, а клиенты фитнес-тренера писали петицию Владимиру Путину.

Родители девочки утверждают, что существует ещё одна запись с камер видеонаблюдения, которая и легла в основу обвинения. Но пока она недоступна даже для адвоката Алексея.

По итогам слушания суд продлил тренеру меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до конца ноября. Следующее заседание назначено на 22 августа.