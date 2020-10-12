Общество

В Екатеринбурге построят лабораторию «Вектора» для работы со смертельно опасными вирусами

12.10.2020 11:05
В Екатеринбурге построят лабораторию «Вектора» для работы со смертельно опасными вирусами

Новосибирский научный центр «Вектор» построит на базе Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций лабораторию для изучения смертельно опасных вирусов, пишет Znak.com.

Цель реконструкции — создание лаборатории для исследования вирусов с максимальным уровнем безопасности «для снижения риска воздействия опасных биологических факторов на экологическую систему и предупреждения возникновения источников и очагов биологического заражения». В проектной документации прописаны жёсткие требования к помещениям заразных зон. 

В лаборатории, согласно документации, будут проводить исследования с вирусом Марбурга, Эболой, комплексом клещевых энцефалитов, лихорадкой Западного Нила, вирусом Конго-крымской геморрагической лихорадки, геморрагической лихорадки с почечным синдромом и другими опасными заболеваниями. 

В лабораторном корпусе планируется изучать биологические свойства различных штаммов вирусов на культурах клеток, а также при экспериментальной инфекции лабораторных животных — на мышах, морских свинках, нечеловекообразных приматах, оценивать противовирусные активности различных препаратов в отношении вирусов в экспериментах на культурах клеток и животных. В каждой лаборатории на втором этаже корпуса будут работать только с одним возбудителем вируса. 

Как уточняется в документации на сайте госзакупок, проект обойдётся в 372,4 млн рублей. Подрядчики могут подавать заявки на строительство лаборатории до 19 октября. 

Фото: «Коммерсантъ»
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