В Екатеринбурге пенсионерка вынесла во двор жилого дома мумию мужа

В Екатеринбурге на улице Куйбышева, 112в (микрорайон за Шарташским рынком) накануне пожилая женщина вынесла во двор своего дома мумифицированное тело мужа, со ссылкой на группу «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» пишет Znak.com.

«Вынесла к гаражу, находящемуся почти на детской площадке, мумию своего мужа, волоком на махровом халате», — сообщила участница группы Полина Нечаева.

Представитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков подтвердил факт происшествия.

«Действительно, такой факт имеет место быть. Родственница вынесла во двор, практически к самым мусорным бакам, тело пожилого мужчины. По предварительным данным, супруга. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 7. Пока криминального следа в данной истории не усматривается», — сообщил подробности Крюков.

По одной из версий, женщина сохранила тело покойного, чтобы получать его пенсию. Труп пролежал в квартире около двух месяцев.

По словам пресс-секретаря свердловского управления СКР Александра Шульги, собственную доследственную проверку по факту произошедшего в данный момент начали сотрудники следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга. Он также подтвердил, что предварительный осмотр тела умершего не выявил свидетельств, подтверждающих какой-либо криминальный характер смерти мужчины.