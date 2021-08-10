В Екатеринбурге пенсионер перевёл телефонным мошенникам рекордные 6,8 миллиона рублей

Пожилой житель Екатеринбурга частями перевёл аферистам почти 7 млн рублей, сообщает пресс-группа городского УМВД.

«Девятого августа в отдел полиции № 5 обратился 71-летний местный житель с заявлением о совершённом в отношении него мошенничестве на 6,8 млн рублей. По словам потерпевшего, с 13 июля по 2 августа ему под видом сотрудников банков звонили неизвестные и под различным предлогом сообщали о необходимости перевести сбережения на "безопасные" счета. Следуя указаниям звонивших, заявитель снял со своих счетов все накопления и через банкомат перевёл их на указанные злоумышленниками якобы защищённые ячейки. В один день потерпевший совершил 77 переводов по 15 тысяч рублей», — сообщили в пресс-группе УМВД.

Кроме того, мошенники убедили пенсионера оформить кредит на 1 млн рублей, который он также отправил мошенникам.

«По данному факту следственным подразделением ОП № 5 возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершённое в особо крупном размере"», — добавили в пресс-группе.

Управление МВД России Екатеринбурга в очередной раз предупреждает граждан о том, что нельзя передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета. При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка заставить сделать перевод или сообщить пароли от банковской карты необходимо немедленно закончить разговор, сообщить об этом по официальным телефонам клиентской поддержки и обратиться в органы внутренних дел.

До недавнего времени самым крупным разовым переводом мошенникам в столице Урала были 3,8 млн рублей, которые им перечислила пенсионерка.