В Екатеринбурге осудили мошенника-лжеполицейского

В Екатеринбурге суд вынес приговор Юрию Блинову, которого признали виновным в мошенничестве и подделке удостоверения сотрудника полиции, со ссылкой на источник в прокуратуре пишет E1.ru. Всего от Блинова пострадали 14 пенсионеров на общую сумму 927 тысяч рублей.

По информации следствия, с декабря 2017 года по январь 2018 года Блинов вместе с неустановленным человеком звонил на стационарные и сотовые телефоны пожилым людям, представляясь полицейским.

«Потерпевшим сообщалась ложная информация о совершённом их близким родственником дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими, а после предлагалось прекратить административное и уголовное преследование в отношении указанного лица за определённое денежное вознаграждение», — отметили в прокуратуре.

Договорившись по телефону о визите, Юрий Блинов приезжал к потерпевшим и предъявлял им фальшивое удостоверение полицейского, после чего забирал деньги.

За совершённые преступления Кировский районный суд приговорил Юрия Блинова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, также суд взыскал с него деньги в пользу потерпевших. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован подсудимым.