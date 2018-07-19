В Екатеринбурге неизвестные избили директора компании «Средураллифт»

В Екатеринбурге 18 июля избили совладельца и директора компании «Средураллифт» Александра Мирасова, со ссылкой на пострадавшего пишет Ura.ru.

По словам Мирасова, вечером в городе на него налетели трое. После нападения пострадавшему пришлось ехать в травматологию. Мирасов написал заявление в полицию.

«Ударили по голове, предположительно, металлическим предметом, повалили на землю, запинали и скрылись. Извините, мне трудно говорить. Вызвал скорую, на левой руке у меня перелом пальцев, на голове глубокие раны, пришлось зашивать», — рассказал Александр Мирасов.

Отмечается, что у «Средураллифта» был конфликт с крупной управляющей компанией Екатеринбурга. В то же время сам Мирасов заверил, что у его компании нет ни с кем конфликтов.

На техническом обслуживании у «Средураллифта» находится более пяти тысяч лифтов в Екатеринбурге, сообщается на сайте фирмы. Она обслуживает ТЦ «Карнавал», «Мегаполис», «Торговый двор», «Гулливер», «Краснолесье», ТРЦ «Академический», а также лифтовое оборудование фирмы OTIS в микрорайоне «Академический».