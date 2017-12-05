В Екатеринбурге начальнице районного отдела судебных приставов дали 7 лет колонии за взятку в 1 миллион рублей

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к 7 годам колонии общего режима главу Октябрьского райотдела ФССП по Свердловской области Ирину Грищенко, обвиняемую в получении взятки в 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершённое в крупном размере"», — отмечается в сообщении ведомства.

По информации следователей, в прошлом году в производстве районного отдела судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении одной местной жительницы о взыскании с неё денежных средств в размере свыше 20 миллионов рублей. Грищенко в октябре 2016 года через посредника получила взятку на сумму 1 миллион рублей за прекращение этого исполнительного производства.

«С целью прекращения исполнительного производства женщина предложила взятку в размере 1 миллиона рублей старшему судебному приставу Октябрьского района города Екатеринбурга, после чего обратилась в Управление ФСБ России по Свердловской области с соответствующим заявлением», — сообщили следователи.

При этом начальник отдела Ирина Грищенко поручила своему подчинённому судебному приставу-исполнителю согласовать с должником сумму взятки, получить деньги и передать их ей. В начале октября 2016 года женщина-должник передала деньги подчинённому Грищенко, а 10 октября он передал их начальнице. В момент передачи их задержали сотрудники правоохранительных органов.