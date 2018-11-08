В Екатеринбурге на 8 лет посадили фитнес-тренера, обвиняемого в педофилии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил фитнес-тренера, обвиняемого в педофилии, к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет E1.ru. Срок наказания будет исчисляться с 8 ноября 2018 года.

Судья Вера Попова отметила, что приговор может быть обжалован. После освобождения Алексею нужно будет отмечаться в течение трёх лет.

Напомним, по версии следствия, вечером 18 ноября 2017 года мужчина во время перерыва в тренировках сидел на диване в помещении клуба и заполнял журнал. В это время на тот же диван подсела 7-летняя девочка, которая ждала родителей. Позже ребёнок уснул, а Алексей отправился на тренировку. Через несколько часов в фитнес-центр прибежал разъярённый отчим девочки и заявил, что та сказала, будто какой-то Алексей трогал её, а затем снял штаны и показал ей свой половой орган.

С ноября 2017 года мужчина находится в СИЗО. Его жена утверждает, что дело против её мужа сфабриковано. Освобождения Алексея требовали видные представители уральского бодибилдинга и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, а клиенты фитнес-тренера писали петицию Владимиру Путину.