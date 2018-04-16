В Екатеринбурге из-за самовольно установленной плиты произошёл взрыв бытового газа (ВИДЕО)

Сегодня днём в Екатеринбурге в однокомнатной квартире на последнем этаже пятиэтажного дома на улице Бородина произошёл взрыв бытового газа. По информации пресс-службы АО «Екатеринбурггаз», в данной квартире проживали арендаторы, которые накануне купили газовую плиту и самостоятельно её установили. В результате неправильного подключения произошла утечка газа, что и привело к взрыву. О пострадавших не сообщается. Из подъезда было эвакуировано семь человек, в том числе двое детей. В настоящее время жильцам подъезда разрешили вернуться в свои квартиры.

«После проведения осмотра жилого дома специалисты пришли к выводу, что повреждений конструкции не имеют, опасности для населения нет», — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.