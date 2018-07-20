В Екатеринбурге главного кассира супермаркета отправили в колонию за фальшивомонетничество

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к 1 году 6 месяцам колонии бывшего главного кассира продуктового супермаркета «Райт» в ТРЦ «Мегаполис» Марину Анфилофьеву, заподозренную в сбыте поддельных купюр, со ссылкой на пресс-секретаря региональной прокуратуры Марину Канатову пишет Znak.com.

По её словам, Анфилофьева признана виновной по части 1 статьи 186 УК РФ («Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ»).

Согласно материалам дела, Анфилофьева, работая главным кассиром магазина «Райт», при неустановленных обстоятельствах обзавелась несколькими поддельными купюрами номиналом в 1 тысячу рублей каждая. Вечером 15 октября 2017 года, формируя инкассаторскую сумку с выручкой магазина, сотрудница супермаркета заменила в общей сумме семь настоящих купюр на поддельные.

Фальшивки были выявлены при пересчёте купюр из инкассаторской сумки сотрудниками «Инкахрана», которым быстро удалось выяснить, кто именно положил их в сумку.