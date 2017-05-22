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23 Май 2017 15:30 | Метки: Новости

В Екатеринбурге двухлетний ребёнок выжил после падения с 10-го этажа

Следователи Октябрьского райотдела Екатеринбурга начали проверку сообщения о падении из окна квартиры на десятом этаже двухлетнего мальчика, передаёт пресс-служба СК России по Свердловской области. Предварительно установлено, что в момент происшествия в квартире многоэтажки по улице Большакова находились сам мальчик, его мама и дядя.

«Мама с мальчиком была в одной из комнат, в которой они проживают, дядя находился в другой комнате. Ребёнок с мамой смотрели мультфильмы. Мама мальчика отлучилась на кухню, чтобы налить ребёнку воды, а когда она вернулась в свою комнату, сына не обнаружила», – сообщают следователи.

Женщина подошла к окну в своей комнате, увидела, что оно приоткрыто, и обнаружила своего ребёнка лежащим внизу.

«Для ребёнка была вызвана скорая помощь, сотрудниками которой он в экстренном порядке госпитализирован в больницу, где продолжает оставаться в настоящее время. По имеющимся данным, падение ребёнка смягчили ветви деревьев, растущих непосредственно под окнами многоэтажки. Кроме того, грунт, на который он упал, является мягким и сыпучим», – отметили представители СК.

По информации Life, мальчик находится в реанимации. Врачи диагностировали у него сочетанную травму-ушиб внутренних органов. Ребёнок подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 

По данным полиции, семья, в которой воспитывается ребёнок, благополучная и на учёте не состоит.

Агентство новостей «Между строк»

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