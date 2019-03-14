В Екатеринбурге больница выплатила инвалиду 200 тысяч рублей из-за неправильного диагноза

В Екатеринбурге пациент МАУ ГБ № 36 «Травматологическая» получил компенсацию за неправильно поставленный диагноз, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Пенсионер-инвалид, получив травму правого плеча, обратился в травмпункт № 2 МАУ ГБ № 36 «Травматологическая», где после осмотра и рентгенографии правого плечевого сустава ему был постановлен диагноз «перелом хирургической шейки правой плечевой кости без смещения». Мужчине оказали медицинскую помощь, наложили гипсовую повязку, а также назначили холод и обезболивающие препараты. На повторных приёмах диагноз не изменялся, однако затем диагноз был пересмотрен и установлен новый — «перелом головки правой плечевой кости», а также выявлен застарелый задний вывих правого плеча, повреждение Хилл-Сакса. Потребовалась операция — открытое вправление вывиха, ротационная остеотомия по Веберу с фиксацией пластиной.

Экспертиза страховой компании «СОГАЗ-Мед» выявила дефекты при амбулаторном лечении мужчины: в частности, не была выполнена рентгенография правого плечевого сустава в аксиллярной проекции, что впоследствии привело к поздней диагностике заднего вывиха правого плеча и оперативному лечению. В связи с выявленными нарушениями прокуратура в интересах заявителя направила исковое заявление в суд с требованием о взыскании с МАУ ГБ № 36 «Травматологическая» компенсации морального вреда. В судебном заседании стороны заключили мировое соглашение, по которому больница выплатила пенсионеру-инвалиду 200 тысяч рублей.