В ДТП под Самарой погибли пять жителей Свердловской области (ВИДЕО)

В Самарской области произошло ДТП, в результате которого погибли пять свердловчан, со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области пишет E1.ru.

Авария произошла 1 сентября около 8:20 утра на трассе М5 «Урал» в Исаклинском районе Самарской области. Toyota Lite, которой управлял 49-летний мужчина, начала вилять по своей полосе, без сигнала поворота выехала на встречную, где в этот момент ехал грузовой Volvo. От удара грузовик опрокинулся и задел ещё две машины.

«Грузовик изменил направление движения и столкнулся с автомобилями Toyota Mark, за рулём которого находился 34-летний мужчина, и Mitsubishi под управлением мужчины 1964 года рождения», — рассказали в ГУ МВД Самарской области.

В момент ДТП в Toyota Lite находились пассажиры: 55-летняя женщина, 52-летний мужчина, 14-летний мальчик и девочки 14 и 7 лет — все жители Свердловской области. Они погибли. Водители грузовика и Toyota Lite были госпитализированы с ранениями.