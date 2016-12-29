В Дагестане задержали готовивших теракты в Москве боевиков ИГИЛ

В Республике Дагестан задержаны семеро предполагаемых сторонников «Исламского государства» (организация запрещена на территории России), которые готовили террористические акты в Москве. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает «Интерфакс».

По данным силовиков, члены террористической группы действовали по указаниям эмиссара ИГИЛ, находящегося в Сирии. При обысках у задержанных нашли большой арсенал огнестрельного оружия, а также компоненты для создания самодельных бомб, добавили в Федеральной службе безопасности.

В середине декабря ведомство сообщало о задержании четверых предполагаемых террористов, также готовивших взрывы в столице.

Ранее в ноябре силовики отчитались о пресечении действий группы, готовившей серию терактов в Москве и Санкт-Петербурге. Были задержаны десять предполагаемых боевиков, выходцев из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

Агентство новостей «Между строк»