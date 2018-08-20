В Череповце подростка будут судить за кражу чипсов на 27 рублей

В Череповце перед судом предстанет 15-летний подросток, попытавшийся украсть из магазина упаковку чипсов за 27 рублей, со ссылкой на следственное управление СКР по Вологодской области пишет Znak.com. Его обвиняют по части 3 статьи 30, пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ («Покушение на грабёж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья»),

По версии следствия, 18 мая подросток решил похитить упаковку чипсов в магазине «Дикси». Это заметила работница магазина, которая попыталась помешать подростку.

«Желая удержать похищенное, несовершеннолетний несколько раз толкнул 30-летнюю женщину, сбив её с ног, и выбежал из магазина. Однако скрыться ему не удалось, поскольку его действия пресёк проходивший по улице мужчина. Похищенные чипсы стоимостью 27 рублей возвращены в магазин», — говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что, согласно УК РФ, за указанное преступление максимальный срок лишения свободы не может превышать 5 лет и 3 месяцев.