В Челябинске обстреляли бригаду скорой помощи

В Челябинске неизвестные с оружием напали на бригаду скорой помощи, со ссылкой на пресс-службу городского управления здравоохранения пишет ТАСС. Нападение произошло в ночь на 23 марта по местному времени.

«Медики приехали на вызов, оказали необходимую помощь и вышли из подъезда на улицу. В этот момент раздалось три хлопка, врачи успели сесть в машину», — рассказали в ведомстве.

После этого ещё два выстрела совершили по крыше машины. Никто из бригады не пострадал. Из-за выстрелов повреждения получил люк автомобиля.

В управлении здравоохранения уточнили, что по автомобилю скорой стреляли из квартиры подъезда, в который вызвали врачей. При этом окна квартиры, куда приезжала скорая, выходят на другую сторону, и оттуда, скорее всего, стрелять не могли, подчеркнули в горздраве.

На место происшествия вызвали полицию. Сейчас она выясняет все обстоятельства случившегося, а также личность стрелявшего, решается вопрос о заведении уголовного дела.