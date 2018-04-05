В Чехии задержали экс-главу правления банка «Интеркоммерц», обвиняемого в миллиардном мошенничестве

Правоохранительные органы Чехии задержали бывшего председателя правления разорившегося банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, пишет «Коммерсантъ». Бизнесмен был объявлен Россией в международный розыск по обвинению в хищении активов «Интеркоммерца» перед тем, как у банка была отозвана лицензия.

Бугаевский покинул Россию ещё до того, как стал подозреваемым по уголовному делу. Из-за границы он пытался оспорить заочный арест и объявление в международный розыск. Бывший глава правления «Интеркоммерца» обещал добровольно вернуться в Россию и дать показания, однако этого не произошло.

По данным издания, Генпрокуратура РФ уже начала подготовку необходимых документов для начала процедуры экстрадиции Бугаевского.

ЦБ РФ объявил об отзыве лицензии у банка «Интеркоммерц» в феврале 2016 года. Решение было принято в связи с недостаточным объёмом активов банка. «Интеркоммерц» занимал 64-е место по размеру активов в России. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило клиентам «Интеркоммерца» 64,3 миллиарда рублей, что на тот момент было рекордной суммой для российского банковского сектора.

В марте 2016 года в отношении Александра Бугаевского, возглавлявшего правление «Интеркоммерца», было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в которое впоследствии были добавлены несколько эпизодов. Бугаевского в числе прочего обвиняют в том, что перед банкротством «Интеркоммерца» он вывел на счета подконтрольных ему компаний 45 миллионов евро, а также похитил принадлежавшие банку облигации федерального займа почти на 8 миллиардов рублей.