В ЦГБ Верхней Пышмы отказались тестировать контактировавших с больным коронавирусом, у которых проявились симптомы заражения

Сотрудники центральной городской больницы Верхней Пышмы отказывались делать тест на коронавирусную инфекцию группе людей, контактировавших с заражённым, несмотря на то, что они заявили о повышении температуры, потере обоняния и вкуса. Видеозапись инцидента опубликована в паблике «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по видео, у одного из пришедших в больницу мужчин был предварительно подтверждён коронавирус. Утром 28 июля ему стало известно о том, что второй тест также подтвердил наличие вируса, однако на горячей линии больницы ему сказали, что его «нет в базах». Якобы по совету с горячей линии Минздрава мужчина решил сам поехать в больницу, с собой он захватил друзей, с которыми некоторое время назад тесно контактировал на собственной свадьбе. Друзья, в свою очередь, попросили у медработников разрешения сдать тест на коронавирусную инфекцию, поскольку у некоторых наблюдались симптомы — потеря обоняния, вкуса и повышенная температура.

Сотрудница больницы после требований мужчины проверить его анализы подтвердила, что результат положительный и он пришёл сегодня ночью. Она возмутилась, что он лично приехал в медучреждение и привёз с собой знакомых, и пообещала, что самого больного начнут лечить, а его жену (контактную первого порядка) проверят на 8–10-е сутки, если у неё не будет симптомов. Делать тест друзьям заражённого медработник отказалась.

«У вас тестов никто брать не будет, у вас нет клиники. Отсутствие вкуса не является симптомом. А по пожеланию у нас нигде не обследуют. Если у вас есть симптомы, вы можете получить лечение. Сейчас любое ОРВИ лечится как ковид. Вы можете обратиться по поводу ОРВИ, но обследовать вас на COVID-19 не будут, потому что вы является просто контактными», — сказала представитель ЦГБ.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области сообщили, что в регионе на данный момент берут тест лишь у определённого круга контактных лиц: у близких, живущих вместе с заболевшим, и у групп риска — пациентов с пневмонией, людей старше 65, людей с признаками ОРВИ, а также у медиков и людей, живущих в учреждениях закрытого типа. Вместе с этим в штабе сказали, что «пожелание пройти тестирование у неблизких контактов, о котором говорится в видеозаписи, не является основанием для обязательного проведения анализа».