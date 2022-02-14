В бюджете Нижнего Тагила не хватает 112 млн рублей на антитеррор и пожарную безопасность в школах и детсадах 

В 2022 году школам и детским садам Нижнего Тагила опять не хватит средств на устранение нарушений, найденных Роспотребнадзором и Госпожнадзором в 2021 году. В основном недочёты касались видеонаблюдения и проведения антитеррористических мероприятий в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

В 2021 году системе образования на эти нужды требовалось 379 млн рублей, но из местного бюджета было выделено лишь 59 млн рублей. В своём отчёте об исполнении предписаний замначальника управления образования Татьяна Гура рассказала депутатам гордумы о том, что именно нужно сделать в школах. По её словам, серьёзных вложений требует замена автоматической пожарной сигнализации (АПС). Также в учреждениях необходимо провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли и металлических косоуров, заменить двери на путях эвакуации и увеличить количество пожарных выходов.

«Основные предписания — замена АПС. Это было сделано во многих школах, но всё равно потребность в этом остаётся. Очень много предписаний по замене отделочных материалов. Это в основном касается актовых залов и требует много финансов. Например, в школе № 95 в актовом зале нужно было убрать панели, а в итоге пришлось заменить и электрооборудование. Всего пришлось потратить 6 млн рублей», — рассказала замначальника управления образования по экономике и финансам Татьяна Гура.

Всего за 2021 год на устранение неполадок, найденных Роспотребнадзором, направили 23 млн 631 тысячу рублей. На эти средства в школах города заменили окна, кровлю и привели в порядок внутренние инженерные сети. На устранение неполадок пожарной безопасности в школах потратили 34 млн 337 тысяч рублей. В образовательных учреждениях заменили систему АПС, двери и противопожарные люки. На повышение уровня безопасности в прошлом году был потрачен 1 млн 751 тысяча рублей. За эти деньги в загородных оздоровительных лагерях установили видеонаблюдение, сделали ограждения у двух школ и кнопку тревожной сигнализации в детском саду.

На сегодняшний день системе образования города требуется 320 млн рублей на устранение оставшихся предписаний за прошлый год. При этом специалисты управления образования считают, что эти суммы неокончательные и работы могут обойтись дешевле.

«То есть опять изначально заявленная сумма на этот год не покрывает предстоящих расходов. Но ведь в этом году будут новые проверки и могут появиться новые предписания. Недопустимо рисковать безопасностью и здоровьем наших детей», — заявил председатель комиссии Руслан Юсупов.

В 2022 году на покрытие предписаний выделят 207 млн 871 тысячу рублей. На антитеррористические меры и видеонаблюдение в этом году хотят направить 132 млн рублей. Также на эти деньги продолжат устанавливать заборы вокруг образовательных учреждений. 65 млн рублей пойдут на устранение замечаний по пожарной безопасности, 10 млн 190 тысяч рублей — на выполнение предписаний Роспотребнадзора.