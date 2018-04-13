В Балтийском море разбился военный вертолёт Ка-29

В Балтийском море разбился вертолёт, на борту которого находились два члена экипажа, со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах сообщает РИА Новости. Тело одного погибшего было обнаружено, ведутся поиски второго члена экипажа.

По информации ТАСС, в море пропал российский военный вертолёт Ка-29. Спасательные работы на месте продолжаются.

Сейчас в Балтийском море проходят учения российского флота, в ходе которых используется авиация. Ка-29 — корабельный транспортно-боевой вертолёт.