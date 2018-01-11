В Алапаевске пьяный дровосек на Рождество отпилил мужчине голову бензопилой

В Алапаевске сотрудники уголовного розыска задержали местного 45-летнего дровосека, который 7 января во время пьяной ссоры отпилил мужчине голову бензопилой. По данным пресс-службы полиции, задержанный и его жертва зарабатывали на жизнь заготовкой дров для своих соседей. В день убийства они находились возле дома подозреваемого, где занимались своим промыслом и выпивали. Между мужчинами вспыхнула ссора, и погибший ударил своего знакомого.

«Простить такое даже близкому приятелю оказалось делом невозможным. Мужчины, вероятно, "приняли на грудь" чересчур много. Хозяин частного дома, недолго думая, схватил бензопилу, завел её и, словно маньяк из фильма ужасов, начал пилить в прямом смысле этого слова обидчика в области головы, едва не отчленив её полностью. Расправа закончилась быстро, не совместимыми с жизнью травмами», — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Прибывшим на место происшествия сыщикам дровосек сначала сказал, что недавно обнаружил тело приятеля в собственном доме, а кто его распилил, не знает. При этом одежда и руки хозяина дома были испачканы веществом бурого цвета, похожим на кровь. Позже житель Алапаевска, беседуя с полицейскими, всё же признался в преступлении и написал явку с повинной.

«Вместе с собранными материалами полицейские передали коллегам в Следственный комитет, которые и будут далее заниматься этим делом, само орудие преступления — ручную бензопилу. Точный мотив, если таковой вообще был, учитывая их состояние, установят в ходе предстоящего судебного разбирательства», — добавил полковник Горелых.

Задержанному предъявлено обвинение в убийстве, сейчас он находится под арестом.